СУЭК-Кузбасс поддержала всероссийскую акцию "Путешествие деда Мороза"

СУЭК-Кузбасс поддержала всероссийскую акцию телеканала НТВ "Путешествие Деда Мороза".

В рамках ежегодного тура "Путешествие Деда Мороза" в Кемеровской области состоялась встреча воспитанников детского дома "Родник", детского сада и школы поселка Трещевский Топкинского района со Всероссийским Дедом Морозом и командой НТВ.

В поселковом доме культуры для сотни детей при поддержке СУЭК было устроено большое праздничное новогоднее шоу с участием телеведущих НТВ Вадима Такменева и Анны Янкиной. Все юные участники представления получили сладкие подарки, а детскому дому, школе и детскому саду от спонсоров акции были вручены электробытовые приборы и обучающая техника.

"Наши дети такого волшебства не видели никогда, - отмечает директор детского дома Ольга Логачева. - Все было очень красиво и празднично. Даже самые взрослые воспитанники плясали и с удовольствием участвовали в конкурсах. Большое спасибо организаторам этой замечательной акции и всем спонсорам за доброту и внимание, хорошие и нужные подарки".

Также Дед Мороз посетил несколько семей, включая пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Он подчеркнул, что для него лично дарить подарки и помогать нуждающимся - не работа, а часть его волшебной жизни. "Это эстафета добрых дел. В каждом городе есть благотворительные фонды, отзывчивые люди. Главное - видеть, где вы можете быть полезны. Быть не равнодушными к чужим бедам. Уверен, что в каждом человеке с рождения живет добрый волшебник, который, к сожалению, засыпает, наверное, когда перестают верить в сказки. Волшебство - это доброе дело, которого от тебя не ждут".

Сибирская угольная энергетическая компания уже второй год является одним из основных партнеров этой масштабной новогодней благотворительной акции. В этом году при поддержке СУЭК новогодние подарки вместе с юными кузбассовцами на праздничных мероприятиях уже получили ребята из детских домов городов Бородино и Назарово Красноярского края.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс