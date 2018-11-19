Росздравнадзор проверит обстоятельства смерти мальчика в Чечне

В Чечне проверят обстоятельства смерти подростка, к которому дважды приезжала бригада скорой помощи. Выяснением причин займется Росздравнадзор по республике. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла в селе Побединском Грозненского района. Отец дважды в течение дня вызывал "скорую" своему 13-летнему сыну. Мальчик жаловался на сильную боль в позвоночнике. Но приехавшие медики всякий раз оказывали ему помощь на месте, но не госпитализировали. Они советовали родителям самостоятельно обратиться в больницу. Ночью, спустя несколько часов после очередного визита, ребенок скончался.

По факту случившегося в региональном следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Также компетентность оказанных медицинских услуг проверят в республиканском Росздравнадзоре.