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19.11.2018 19:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Ленобласти

В результате аварии с грузовиком в Токсовском тоннеле в Ленинградской области погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

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Как ранее писала "РГ", ДТП произошло в 17.30 по московскому времени на территории ремонтируемого тоннеля. Как уточнил собеседник агентства, произошел наезд грузовика на строительные леса.

По предварительной информации, автомобиль ГАЗ привез на объект воду. Перед выходом из машины водитель поставил ее на ручной тормоз, однако, как только мужчина покинул салон, грузовик поехал. Водовоз протаранил строительные леса, в результате чего под завалами погибли двое рабочих.

Трагедия произошла на закрытом участке ремонтируемого Токсовского тоннеля.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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