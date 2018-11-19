Новости

СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре под Ростовом 14:19
Матвиенко призвала передать бюджету медстрахование детей и пенсионеров 14:17
Турчак выступил против легализации "вип-охот" 14:16
На Кубани охотник убил напарника во время стрельбы по уткам 14:15
Под Тверью сняли кино о зомби-апокалипсисе 14:05
Президенту Nissan Motor грозит арест 14:03
В Петербурге вандалы закрасили блокадную надпись 13:57
Петербуржцы к юбилею альбома "Группа крови" услышат неизданную песню Цоя 13:55
Житель Удмуртии во время охоты застрелил напарника 13:54
Открыты окаменелые следы динозавров размером с воробья 13:53
В Югре снегоход с семьей провалился под лед 13:44
Ховринскую больницу снесут в рекордные сроки 13:37
Валентина Матвиенко получила травму ноги 13:35
Минобрнауки: МГУ - самый популярный вуз среди призеров олимпиад 13:17
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross назвали "Автомобилем года" 13:06
На Кубани ФСБ задержала мечтавшего работать на США силовика 13:06
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба 13:05
На Кубани медики спасли мужчину после инсульта на остановке 13:03
Археологи сообщили о сенсационной находке в Персидском заливе 13:00
Молодые ученые СГ ищут инвестиции для своих будущих разработок 13:00
Клип "Ленинграда" "Кольщик" вдохновил французов на создание сериала 12:59
Новый МРК с Калибрами приступил к испытаниям в Черном море 12:55
В Подмосковье ребенка придавило бетонной плитой 12:43
Москвичам пообещали морось и снег всю неделю 12:40
Водитель опрокинувшегося в Саратовской области автобуса был пьян 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 13:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петербуржцы к юбилею альбома "Группа крови" услышат неизданную песню Цоя

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)

Песни Виктора Цоя, ранее не звучавшие в оркестровых аранжировках, смогут услышать петербуржцы на концерте проекта "Симфоническое КИНО".

Концерт пройдет 22 ноября на сцене БКЗ "Октябрьский" в честь сразу двух юбилеев, связанных с группой "Кино": альбому "Группа крови" исполняется 30 лет, а гитаристу легендарного коллектива Юрию Каспаряну - 55.

Фото: Галина Кмит/РИА Новости
На артефакт Виктора Цоя за миллион рублей не нашлось покупателей

За шесть лет существования проект "Симфоническое КИНО" уже успел завоевать популярность, однако выступление станет особенным: упор будет сделан именно на композиции из альбома "Группа крови".

- Это станет долгожданным подарком для зрителей и отражением символизма юбилейных дат. Неповторимый видеоряд, который был создан Александром Цоем, усилит эффект от любимой музыки и воссоздаст в зале атмосферу культовой группы, - подчеркивают организаторы.

Дирижером выступит Антон Шабуров, обладатель первой премии на международном конкурсе Jeuness Musicales international conducting competition Bucharest.

Также появилась информация, что именно на этом концерте Юрий Каспарян представит публике последнюю неизданную песню группы "Кино" - "Атаман", сообщили в музыкальном издательстве, которое выпустило сингл на виниле.

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Персона: Виктор Цой
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении Магнитского
Минсельхоз не поддержал введение акциза на колбасу
С 2019 года вырастет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Президент РФ обратится с Посланием Федеральному Собранию в 2019 году
Опубликованы фото новых плацкартных вагонов РЖД