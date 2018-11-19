Петербуржцы к юбилею альбома "Группа крови" услышат неизданную песню Цоя

Песни Виктора Цоя, ранее не звучавшие в оркестровых аранжировках, смогут услышать петербуржцы на концерте проекта "Симфоническое КИНО".

Концерт пройдет 22 ноября на сцене БКЗ "Октябрьский" в честь сразу двух юбилеев, связанных с группой "Кино": альбому "Группа крови" исполняется 30 лет, а гитаристу легендарного коллектива Юрию Каспаряну - 55.

За шесть лет существования проект "Симфоническое КИНО" уже успел завоевать популярность, однако выступление станет особенным: упор будет сделан именно на композиции из альбома "Группа крови".

- Это станет долгожданным подарком для зрителей и отражением символизма юбилейных дат. Неповторимый видеоряд, который был создан Александром Цоем, усилит эффект от любимой музыки и воссоздаст в зале атмосферу культовой группы, - подчеркивают организаторы.

Дирижером выступит Антон Шабуров, обладатель первой премии на международном конкурсе Jeuness Musicales international conducting competition Bucharest.

Также появилась информация, что именно на этом концерте Юрий Каспарян представит публике последнюю неизданную песню группы "Кино" - "Атаман", сообщили в музыкальном издательстве, которое выпустило сингл на виниле.