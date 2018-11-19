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19.11.2018 18:11
Рубрика: Общество

Рошаль призвал разобраться в причинах смерти младенца в Калининграде

Текст: Ирина Невинная

Союз медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" внимательно наблюдает за развитием ситуации с обвинением в превышении должностных полномочий исполняющего обязанности главного врача родильного дома в Калининграде в связи со смертью новорожденного. 16 ноября, как ранее сообщала "Российская газета", главу роддома взяли под стражу - такую меру пресечения определил Центральный районный суд Калининграда.

Арест связан с произошедшей в начале ноября смертью новорожденного, которому, как ранее сообщили СМИ, якобы не был введен необходимый лекарственный препарат. Позже в прессу просочились слухи и о том, что врачи "переписали" историю болезни ребенка.

"Национальная медицинская палата" поддержит наказание исполняющего обязанности главного врача родильного дома, если будет доказано, что им действительно было отдано распоряжение подделать историю болезни ребенка", - говорится в распространенном сегодня официальном заявлении НМП.

Вместе с тем, в профессиональном медицинском союзе считают, что необходимо провести тщательное расследование по инциденту. "Причина смерти новорожденного будет определена после тщательно проведенного расследования, судебно-медицинской экспертизы и, возможно, суда", - говорится в заявлении.

Фото: Михаил Синицын
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Свою точку зрения высказал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль: "Все не так просто. Ребенок родился недоношенным с весом всего 700 граммов у женщины от третьей беременности. Первые две беременности закончились печально. Она приехала в Россию из Узбекистана около года тому назад. Жила в Калининграде без прописки. В женскую консультацию не обращалась, страхового полиса не было. Как протекала беременность, где она наблюдалась, не известно. Общение было затруднительным, так как она плохо говорит по-русски. Госпитализирована по скорой помощи. Безводный период около двух суток. Ребенок родился в крайне тяжелом состоянии. Наблюдался реаниматологами. Препарат "Куросурф" был в родильном доме в достаточном количестве. Он использовался у новорожденного. В соответствии с инструкцией, повторное применение препарата возможно через 12 часов. Ребенок родился в 5 часов утра, следовательно, повторное введение возможно в 17 часов, а ребенок умер в начале одиннадцатого, за 6 часов до времени возможного повторного введения лекарства".

Леонид Рошаль возмущен тем, что непроверенная информация подается в публичном пространстве как "истина в последней инстанции". "Открытые обвинения в средствах массовой информации о том, что ребенок умер из-за того, что ему не ввели "Куросурф", несостоятельны, являются ложью и настраивают народ против медицинских работников", - заявил Рошаль.

По его мнению, распространение непроверенных, неподтвержденных пока фактов является, по сути, "пропагандой ненависти к медицинским работникам, нуждается во всеобщем общественном осуждении и приобретает уже государственное значение".

"Национальная медицинская палата полагает, что применение такой меры пресечения как заключение под стражу в отношении врача, который ранее всегда добросовестно выполнял свои обязанности, никогда не привлекался к ответственности, не скрывается от органов следствия и не имеет возможности каким-либо образом оказать влияние на результаты расследования, является избыточным. НМП поддерживает позицию прокуратуры об избрании в качестве меры пресечения для Елены Белой домашний арест", - говорится в заявлении профессионального медицинского союза.

Общество Здоровье
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