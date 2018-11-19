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19.11.2018 18:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове арестовали подозреваемую в убийстве трех человек пенсионерку

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону суд дал санкцию на арест 71-летней местной жительницы, которая подозревается в убийстве трех человек.

В Мурманской области возбудили дело после смерти двоих рабочих

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по Ростовской области.

Подозреваемая оказалась родственницей потерпевших. Напомним, что среди жертв этого преступления оказался восьмилетний мальчик. Все они долго проживали в одной квартире.

По версии следователей, причиной убийства были неприязненные отношения, сложившиеся в семье. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В отношении пенсионерки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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