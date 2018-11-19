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19.11.2018 13:28
Рубрика: Власть

МИД: ДРСМД мешает США доминировать в военной сфере

Текст: Юрий Когалов
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности мешает США доминировать в военной сфере, именно поэтому Вашингтон хочет выйти из него. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

"Если и когда США выйдут из договора, мы сможем достаточно быстро убедиться, что это было сделано не по причине какого-то неправомерного поведения России, а строго вследствие того, что США нужны эти системы для сохранения своего военного превосходства или достижения такового в разных регионах мира", - заявил дипломат. По его словам, Вашингтон намерен отказаться от договора, потому он мешает США доминировать в военной сфере, а вовсе не из-за того, что кто-то якобы нарушает его положения.

"Намерение США выйти из ДРСМД в случае реализации приведет к очень тяжелым последствиям для европейской и глобальной безопасности. Отрицаем какую бы то ни было логику, которая пытается приписать нам действия, якобы подтолкнувшие Вашингтон к объявлению о намерении выйти из договора", - подчеркнул Рябков.

Дипломат также сообщил, что в ближайшее время состоится встреча между РФ и США по антитеррору. По его словам, это она пройдет в декабре в одной из европейских столиц.

Кроме того, будет продолжен диалог между секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, однако "пока никаких конкретных обсуждений на эту тему не ведется".

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США и подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не намерены соблюдать Договор. Правда, американский лидер отметил, что Штаты могут остаться в нем, если Россия и Китай сядут за стол переговоров с Вашингтоном и будут готовы заключить новое соглашение с американцами. В противном случае США оставляют за собой право начать разработку новых типов вооружений.

Между тем на прошлой неделе заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что администрация США еще не решила окончательно, следует ли Вашингтону выходить из ДРСМД.

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