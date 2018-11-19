Россия и Вьетнам расширят использование нацвалют в торговле

Россия и Вьетнам заинтересованы в укреплении своего стратегического партнерства и намерены расширять использование национальных валют в торговых отношениях.

Возвращаясь в Москву из Папау-Новой Гвинеи, где глава правительства представлял Россию на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС), Дмитрий Медведев задержался на сутки в Ханое с официальным визитом.

Россия и Вьетнам исторически поддерживают активные контакты. В сентябре к нам приезжал генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг, ставший чуть позже и президентом своей страны. Его принимал и глава российского правительства, и президент Владимир Путин. В Ханое считают, что тот визит придал мощный импульс развитию двустороннего сотрудничества между странами в разных сферах.

Развитие партнерства в столице Вьетнама Дмитрий Медведев обсудил со своим коллегой Нгуеном Суан Фуком. Переговоры, как выразился глава правительства России, подтвердили намерение сторон укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство. "Две наших страны будут продолжать реализовывать соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, чтобы максимально задействовать благоприятные условия и преференции в рамках этого соглашения, и будем стремиться к тому, чтобы создать прорыв для двусторонней торговли и инвестиций, увеличив двусторонний товарооборот до 10 миллиардов долларов США к 2020 году", - заявил премьер-министр Вьетнама.

"Мы продолжим диверсифицировать структуру торговли, будем повышать долю высокотехнологичной продукции. Естественно, будем заниматься всеми направлениями сотрудничества - и промышленностью, и инфраструктурой, и транспортом, связью, и телекоммуникациями", - добавил Медведев. Есть возможности для развития связей по линии агропромышленного сектора. При этом страны заинтересованы в том, чтобы расширять использование национальных валют во внешнеэкономических операциях.

Многие связи Москва и Ханой унаследовали еще со временем Советского Союза и продолжают их развивать. В частности, речь идет о сотрудничестве в энергетике. "Мы рассчитываем на то, что эти связи будут укрепляться, - подчеркнул Дмитрий Медведев по итогам межправительственной встречи. - Для этого будем создавать благоприятные условия для реализации совместных и новых проектов с участием "Газпрома", "Роснефти", "Зарубежнефти", "Петровьетнама" и других компаний".

Вьетнамские же партнеры проявляют интерес к расширению сотрудничества в таких сферах, как оборона, безопасность, образование, наука и технологии, культура. В следующем году, как известно, во Вьетнаме пройдет Год России, а в России - Год Вьетнама.