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19.11.2018 03:15
Рубрика: Экономика

Стали известны зарплатные ожидания мужчин и женщин

Текст: Ольга Игнатова
Зарплатные ожидания москвичек растут, однако женщины чаще всего претендуют на зарплату ниже той, что указана в вакансии. Мужчины, напротив, хотят зарабатывать больше.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, изучив резюме и вакансии по 17 популярным профессиям рынка труда Москвы.

Наиболее значительно отличаются зарплатные "аппетиты" архитекторов: мужчины в среднем претендуют на доход на 16 процентов выше, чем женщины (85 и 73 тысячи рублей в месяц соответственно). На 14 процентов отличаются ожидания мужчин и женщин в другой строительной профессии - инженеров-проектировщиков: 80 и 70 тысяч рублей. Та же ситуация наблюдается среди менеджеров интернет-проектов: среднее зарплатное ожидание мужчин - 80 тысяч рублей, женщин - 70 тысяч рублей в месяц.

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Мужчины, работающие бизнес-аналитиками, рассчитывают на доход, превышающий ожидания женщин на 12 процентов: 110 и 98 тысяч рублей соответственно. Десятипроцентный разрыв в запросах мужчин и женщин отмечен среди менеджеров по развитию (92 и 84 тысячи рублей соответственно) и менеджеров по логистике (64 и 58 тысяч рублей).

Зарплатные ожидания мужчин и женщин-программистов "1С" различаются минимально: 120 и 118 тысяч рублей. Хотя восемь лет назад мужчины запрашивали заработок в среднем на 15 процентов выше, чем женщины (75 и 65 тысяч рублей соответственно).

На одинаковый доход претендуют мужчины и женщины-сметчики (по 80 тысяч рублей в месяц). Среди представителей этой профессии разрыв в запросах мужчин и женщин практически отсутствует с 2014 года.

Интересная ситуация среди представителей бренд-менеджеров: постепенное изменение гендерного соотношения (доля специалистов-мужчин за восемь лет выросла с 26 до 44 процентов) привело к значительному снижению различий в зарплатах. В 2010 году зарплатные "аппетиты" мужчин превышали ожидания женщин в 1,5 раза (75 и 50 тысяч рублей), сегодня же разрыв составляет всего пять процентов (100 и 95 тысяч рублей соответственно).

Фото: depositphotos.com
Исследование: Во многих российских компаниях ожидается рост зарплат

В целом же, как подчеркивают аналитики SuperJob, если сравнивать аналогичные исследования 2010, 2014 и 2018 годов, то можно увидеть возросшую неуверенность женщин в конкуренции с мужчинами за рабочие места. Так, четыре года назад зарплатные ожидания женщин соответствовали предложениям по большинству позиций. Сегодня женщины чаще претендуют на заработок ниже, чем указан в вакансиях. Исключение - позиция повара: здесь представители обоих полов хотели бы получать больше, чем готовы платить работодатели (мужчины - на 18 процентов, женщины - на 13 процентов).

Экономика Работа Зарплата
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