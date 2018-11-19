В Японии арестован глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон был арестован в Токио по обвинению в финансовых нарушениях. Об этом сообщил телеканал NHK.

В Nissan уже подтвердили, что Гон на протяжении многих лет указывал неверную информацию о своих личных доходах. В компании заявили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об увольнении Карлоса Гона и директора компании Грэга Келли, который помогал в сокрытии заработка.

В 2016 финансовом году доход Гона составил почти 1,1 миллиарда иен (около 9,7 миллиона долларов). Однако он заявил, что заработал в общей сложности 730 миллионов иен - на треть меньше.

Гон перешел в Nissan из Renault: в 1999 году он стал главным операционным директором Nissan. Затем он был назначен президентом компании и занялся оптимизацией ее работы. В 2005 году Гон возглавил Renault, а затем стал председателем совета директоров Mitsubishi.