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19.11.2018 14:50
Рубрика: Легковые авто

В Японии арестован глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Андрей Холмов/РГ Фото: Андрей Холмов/РГ
Фото: Андрей Холмов/РГ

Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон был арестован в Токио по обвинению в финансовых нарушениях. Об этом сообщил телеканал NHK.

В Nissan уже подтвердили, что Гон на протяжении многих лет указывал неверную информацию о своих личных доходах. В компании заявили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об увольнении Карлоса Гона и директора компании Грэга Келли, который помогал в сокрытии заработка.

Фото: depositphotos.com
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В 2016 финансовом году доход Гона составил почти 1,1 миллиарда иен (около 9,7 миллиона долларов). Однако он заявил, что заработал в общей сложности 730 миллионов иен - на треть меньше.

Гон перешел в Nissan из Renault: в 1999 году он стал главным операционным директором Nissan. Затем он был назначен президентом компании и занялся оптимизацией ее работы. В 2005 году Гон возглавил Renault, а затем стал председателем совета директоров Mitsubishi.

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