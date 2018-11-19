В Испании активистки Femen попытались сорвать акцию памяти Франко

Испанская полиция задержала трех представительниц движения Femen, попытавшихся в воскресенье сорвать акцию по случаю годовщины смерти диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Инцидент произошел на площади Орьенте в центре Мадрида.

Обнаженные по пояс активистки выбежали перед манифестантами, протестующими против эксгумации останков каудильо из мемориального комплекса Долина павших и их перезахоронения. На груди у девушек было написано: "Законный фашизм, национальный позор". И уже через несколько мгновений они были вынуждены уворачиваться от десятков участников акции, пытавшихся их скрутить и избить. От расправы активисток спасло лишь вмешательство полиции. Стражи порядка задержали и тех, и других.

Кстати, на прошлой неделе в Испании начался суд над двумя представительницами феминистского движения, в 2014 году приковавших себя наручниками к кресту в соборе Альмудена защиту права женщин делать аборты. Их обвиняют в оскорблении религиозных чувств. Прокуратура Испании просит для активисток девять месяцев лишения свободы. Какое наказание грозит новым задержанным, обвинение еще не определилось.

Отметим, в Испании с настороженностью относятся как к движению Femen, так и к последователям Франко. В последние полгода к фигуре диктатора приковано особое внимание. Премьер-министр Педро Санчес, возглавивший правительство в начале июня, выступил с инициативой эксгумировать останки генералиссимуса и перезахоронить их в обычной могиле. Против этого выступают потомки самого каудильо, они пригрозили Мадриду судебными исками за осквернение могилы их предка. А останки диктатора пообещали разместить в склепе кафедрального собора Мадрида Альмудена (несколько лет назад семьей Франко там было куплено место). Категорически против такого развития событий выступают власти страны. Они просят найти иное решение. Если оно не будет принято, или семья откажется брать на себя заботу о теле каудильо, согласно последнему предложению, останки Франко будут захоронены рядом с могилой его супруги Кармен Поло на кладбище Мингоррубио, расположенном неподалеку от парка Пардо и дворца Сарсуэла - личной резиденции испанских монархов.

А вот когда все это произойдет, до сих пор нет ясности. Премьер хотел решить вопрос с перезахоронением диктатора еще до августа, однако теперь речь идет о первом квартале 2019 года, и то, если не возникнет новых юридических проволочек.