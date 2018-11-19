В МИД России назвали фантастикой возможное возвращение войск на Кубу

В Москве сообщения западных СМИ о возможном возвращении российских военных баз на Кубу расценивают как ненаучную фантастику. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Мы ненаучную фантастику не комментируем", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Ранее о возможности возрождения российских баз на Острове Свободы написала британская The Daily Star. По мнению экспертов из Фонда Джеймстаун, именно такого шага стоит ожидать от Москвы в ответ на выход США из Договора о ликвидации раке средней и меньшей дальности. Панику на Западе вызвало то, что во время визита кубинского президента Мигеля Диаса-Канеля и его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным среди прочего поднимался вопрос и о военном сотрудничестве.

Напомним, ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не намерены соблюдать Договор. Правда, американский лидер отметил, что Штаты могут остаться в нем, если Россия и Китай сядут за стол переговоров с Вашингтоном и будут готовы заключить новое соглашение с американцами. В противном случае США оставляют за собой право начать разработку новых типов вооружений. По словам заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, Вашингтон еще не принял окончательного решения.

Между тем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил мнение, что ДРСМД мешает США доминировать в военной сфере, именно поэтому Вашингтон хочет выйти из него, и в случае реализации этот шаг приведет к очень тяжелым последствиям для европейской и глобальной безопасности.