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Рубрика: Легковые авто

Видео: Джип разорвало пополам при попытке выбраться из грязи

Текст: Вадим Давыденко

Внедорожники, как знают даже дети, хороши тем, что смогут застрять там, куда другие машины и не доедут. Джип на предложенном ниже видео доехать-то доехал, но это явно была его последняя поездка, после которой путь - только на автомобильное кладбище.

Фото: скриншот с сайта www.youtube.com
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Остается загадкой, как авторы видео нашли в Иллинойсе такую грязь и зачем влезли в самую ее глубину, когда можно было легко объехать по касательной. По российским меркам это даже и не бездорожье вовсе, а так, обычная провинциальная дорога пониженной проходимости. Но судя по крикам ужаса на видео, для американских автомобилистов это было реальное потрясение.

Минуту с небольшим, которые длится ролик, джип, как попавшее в капкан животное, отчаянно рвался на волю, загребая грязь передними, еще живыми колесами, но бывалым зрителям уже понятно, что беднягу проще пристрелить, чтобы не мучился, чем спасти.

Фото: Скриншот youtube.com
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Рывок из последних сил - и рама автомобиля трескается от нагрузки. Передняя часть машины выползает из грязи на относительно твердую почву, а задний мост, скорее всего, будет похоронен где-то тут же. Да упокоится душа бедняги в автомобильном раю, среди ровных гладких автотрасс и АЗС с высокооктановым бензином, подальше от патрулей дорожной полиции. Аминь.

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