Цена нефти упала ниже $64 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года опустилась на 4,4% и составила $63,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $64 за баррель 9 марта текущего года. С тех пор мировая цена на Brent шла вниз с небольшими отскоками, а последний месяц это падение стало неуклонным.

Эксперты утверждают, что причиной снижения стоимости стали санкции против Ирана. На их фоне Саудовская Аравия, Россия и США стали добывать больше нефти, чем в предыдущие месяцы. На снижение цены также повлияло и замедление темпов роста экономики Китая.

Тем не менее, аналитики BNP Paribas предсказывают, что к 31 марта 2019 года цены на нефть вырастут до 79 долларов за баррель. Правда, сбываемость этого прогноза определена всего в 52%. Но полтора месяца назад, в разгар падения, даже российский министр Александр Новак предположил, что последующее подорожание нефти может дойти до 100 долларов за "бочку". "Повышение цен до 100 долларов за баррель не исключено, риски есть, заявил он 4 октября 2018 года в интервью "Бизнес ФМ" в рамках Российской энергетической недели. - Это не очень хорошо было бы для экономики потребителей и для производителей, потому что создает риски потом возможного падения цены. Тем не менее, такие риски сегодня существуют, что нефть может подняться до 100 долларов, я не исключаю такой вариант, - говорил российский министр.