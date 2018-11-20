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20.11.2018 08:48
Рубрика: Власть

В Госдуме прокомментировал угрозы ЕС из-за ситуации на Азове

Текст: Марина Алешина
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

В Москве ответили на заявления Брюсселя рассмотреть "целевые меры" в отношении РФ в связи с ситуацией на Азовском море, где российские пограничники в полном соответствии с нормами международного морского права проводят досмотры украинских судов.

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Как заявил РИА Новости депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, Россия "не нуждается в третейских судьях с Запада", которые вообще не представляют, где находится полуостров и что там происходит. А подобные предупреждения, по мнению депутата, куда уместнее было бы предъявлять украинской стороне. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала спекуляции вокруг Азова "пропагандистской картой", которую используют в ЕС.

Напомним, что шеф европейской дипломатии Федерика Могерини накануне потребовала от РФ прекратить проверки украинских судов в морской акватории. По ее словам, страны-члены ЕС изучают "целевые меры", которые могут быть приняты для "поддержки затронутых районов Украины". Но какие это меры, Могерини не пояснила. Очевидно, что они пока не согласованы.

Ситуация в регионе обострилась в начале года, когда украинские пограничники начали чинить препятствия российским судам и экипажам. Сначала  был задержан траулер "Норд", затем танкер "Механик Погодин". Российская сторона назвала действия украинцев "морским терроризмом" и приступила к проверкам украинских судов. При этом даже в министерстве иностранных дел признают, что наши пограничники не нарушают ни малейших протоколов во время процедуры.

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