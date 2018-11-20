Дзюба сыграет в матче со Швецией с первых минут

Сборная России объявила стартовый состав на матч против Швеции в рамках Лиги наций.

С первых минут на "Френдс-Арене" в Стокгольме сыграет капитан национальной команды Артем Дзюба. Напомним, он не полетел со сборной на товарищеский матч с Германией в Лейпциг, оставшись в Москве проходить курс реабилитации. Однако присоединился к партнерам уже в шведской столице.

Обращает на себя внимание и появление в "старте" защитника "Локомотива" Владислава Игнатьева, которого не было в изначальном списке Станислава Черчесова, а к команде он присоединился практически в последний момент перед вылетом команды в Лейпциг.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Андрей Лунев, Владислав Игнатьев, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Кирилл Набабкин, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Алексей Ионов, Дмитрий Полоз, Артем Дзюба.

Напомним, матч начнется в 22:45 по московскому времени. Чтобы занять первое место в своей группе, сборной России достаточно сыграть вничью. "РГ" проведет онлайн-трансляцию встречи.