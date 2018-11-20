Сборной России предстоит провести последний матч в таком удачном для нее 2018-м году. За первое в группе в Лиге наций наши сыграют на выезде со шведами.

Россиян вполне устроит и ничейный результат, но сборная не будет играть по счету. "Мы спортсмены и всегда играем на победу", сказал главный тренер.

В последние недели команда столкнулась с эпидемией травм. Неделю назад в товарищеской игре против Германии нашим не помогли Головин, Дзюба, Черышев, Марио Фернандес и другие, а после матча травмировались Рауш и Кудряшов. К этой встрече Дзюбу подлечили, и он сможет выйти сегодня на поле. В расположение сборной вызвали также защитника ЦСКА Георгия Щенникова.

Шведы после четвертьфинала чемпионата мира немного сбавили обороты и умудрились начать Лигу наций с домашнего поражения туркам. Такой результат вынуждает скандинавов играть сегодня только на победу. Учитывая исход первого матча между соперниками и неуступчивость шведов, скорее всего мы не увидим этим вечером много голов. Наша сборная всего два года назад уже играла в Стокгольме в рамках отбора к Евро-2016 - тогда команды разошлись со счетом 1:1.

Матч Швеция - Россия начнется в 22:45 мск, увидимся!