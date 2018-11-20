Новости

На западе Москвы сгорел автобус 09:07
В Омске мать отказалась от четырех детей и пропала 09:02
ФТС предупредила об уголовном наказании за контрабанду драгметалла 08:49
Депутат Госдумы прокомментировал угрозы ЕС из-за ситуации на Азове 08:48
В Воронеже началась сборка нового широкофюзеляжного лайнера 08:45
Швеция - Россия - онлайн-трансляция матча Лиги наций 08:40
Индекс "свободных денег" "Ромир" в октябре потерял 2,2 процента 08:33
В России ограничили транзит мяса птицы из США 08:15
В Ингушетии произошло землетрясение силой в 4,3 балла 08:03
В Кабардино-Балкарии загорелся бывший крольчатник 07:57
Непал и Индия признаны странами с самым загрязненным воздухом в мире 07:42
Немецкие СМИ назвали россиянок "сильным полом" 07:31
В Гватемале объявлено о завершении извержения Фуэго 06:52
В авиакомпаниях Японии проведут обыски 06:15
В Бразилии грабители убили 106-летнюю женщину из-за мелочи 06:10
Стрельба у больницы в Чикаго стала причиной гибели четырех человек 06:06
В Якутске хакеры похитили у предприятия полтора миллиона рублей 06:02
Учеников школы в Петропавловске-Камчатском эвакуировали из-за дыма 06:00
ДТП с участием 28 автомобилей в Китае унесло жизни девяти человек 05:33
Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи 05:28
Суслики переселились на чукотский остров из-за потепления в Арктике 05:22
Дочь Трампа использовала личную почту для служебной переписки 04:30
Задержанного у правительства Камчатки поместили в психдиспансер 04:28
Пентагон отзовет военных с американо-мексиканской границы 04:27
Археологи ДВФУ нашли древнейшие погребения в Эквадоре 04:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
20.11.2018 08:40
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Россия - Швеция

Текст: Никита Лашкул

Сборной России предстоит провести последний матч в таком удачном для нее 2018-м году. За первое в группе в Лиге наций наши сыграют на выезде со шведами.

Россиян вполне устроит и ничейный результат, но сборная не будет играть по счету. "Мы спортсмены и всегда играем на победу", сказал главный тренер.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
Сборная Англии прошла в финал Лиги наций, выбив Хорватию в лигу B
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Дмитрия Аленичева поймали пьяным за рулем в Красноярске

В последние недели команда столкнулась с эпидемией травм. Неделю назад в товарищеской игре против Германии нашим не помогли Головин, Дзюба, Черышев, Марио Фернандес и другие, а после матча травмировались Рауш и Кудряшов. К этой встрече Дзюбу подлечили, и он сможет выйти сегодня на поле. В расположение сборной вызвали также защитника ЦСКА Георгия Щенникова.

Шведы после четвертьфинала чемпионата мира немного сбавили обороты и умудрились начать Лигу наций с домашнего поражения туркам. Такой результат вынуждает скандинавов играть сегодня только на победу. Учитывая исход первого матча между соперниками и неуступчивость шведов, скорее всего мы не увидим этим вечером много голов. Наша сборная всего два года назад уже играла в Стокгольме в рамках отбора к Евро-2016 - тогда команды разошлись со счетом 1:1.

Матч Швеция - Россия начнется в 22:45 мск, увидимся!

Спорт Футбол Лига наций Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Лига наций УЕФА 2018/2019 Спортивные онлайн-трансляции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Немецкие СМИ назвали россиянок "сильным полом"
Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи
Иран назвал Россию прекрасным торговым и политическим партнером
Белый дом вернул аккредитацию корреспонденту CNN
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира