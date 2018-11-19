Артем Дзюба: Я здесь и готов помочь сборной

Напомним, Дзюба не полетел со сборной на матч против Германии, оставшись в Москве проходить курс реабилитации. Однако в игре со Швецией без капитана, видимо, не обойтись. Вместе с Георгием Щенниковым Дзюба прибыл в расположение национальной команды после полуночи по московскому времени, но это не помешало ему ответить на вопросы журналистов.

Артем, как себя чувствуете?

Артем Дзюба: Я жив-здоров, готов, приехал. Всем, чем могу, помогу сборной.

Смотрели матч сборной России с Германией? Нашим не удалось забить ни одного мяча. Есть проблемы в атаке.

Артем Дзюба: Рука была на пульсе. В матче с Германией все видел. Не сказал бы, что у нас проблемы. Со сборной Германии в принципе тяжело играть. Первый тайм был не очень удачным, второй - намного лучше. У нас есть тренерский штаб, который все разобрал и знает, что и как лучше исправлять. Понятно, что много травмированных футболистов и это трудность для любой команды. Это проблема, но есть резервы. Это шанс для других ребят сплотиться и выстоять. Со Швецией будет непросто, по крайней мере, в первые 15-20 минут точно. А дальше нужно гнуть свою линию. На ничью точно играть нельзя: это очень опасно.

Можно поподробнее о вашем самочувствии?

Артем Дзюба: Везде я вижу мнение, что я травмировал то колено, которое до этого меня беспокоило. На самом деле, это другое колено. В это колено произошел очень болезненный, сильный удар по ходу матча с "Ахматом". Получился сильный ушиб коленного сустава. Но я здесь, я готов, на сто процентов. Не может быть никаких отговорок. А что будет дальше - посмотрим. Сейчас я полон сил и желания, а дальше будет решать тренерский штаб.

Пока вы восстанавливались, у вас появился еще один конкурент по позиции - Ари. Вы с ним даже успели обменяться репликами. Какие у вас отношения?

Артем Дзюба: Хорошие. Мы с ним вместе долгое время играли в "Спартаке". Обменялись шуточками, давно друг друга знаем. Общались неплохо. И сейчас рад его видеть. Это футбол: чем больше в сборной игроков высокого качества - тем лучше.

Вы летели вместе с Георгием Щенниковым. Наверняка травили всю дорогу байки. Можете рассказать что-нибудь и нам?

Артем Дзюба: Предстоит важный матч, сейчас не до шуточек. Обсуждали с ним разные моменты. Как его экстренно вызвали. Он приехал на базу, потом возвращался, у него были свои планы с семьей. С трудом, но успел на самолет. У меня все было в плавном режиме: я уже ночью накануне знал, что нужен сборной. Сейчас не будем шутить. Давайте обыграем сборную Швеции, а потом я вам все байки расскажу.