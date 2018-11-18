Георгий Щенников вызван в сборную России вместо Федора Кудряшова

В составе сборной России по футболу на заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА вновь произошли вынужденные изменения. Вместо защитника "Рубина" Федора Кудряшова вызов получил игрок обороны ЦСКА Георгий Щенников.

Как сообщает пресс-служба нашей национальной команды, это связано с травмой Кудряшова. Отмечается, что игрок испытывал проблемы по ходу всего сбора.

"Большую часть учебно-тренировочного сбора у него были определенные проблемы с мышцами приводящей группы бедра, - сказано в сообщении. - Все это время у него наблюдалась отчетливая положительная динамика, однако проведенные сегодня тесты показали, что участие в предстоящем матче может усугубить ситуацию".

Ранее из-за травм расположение сборной уже покинул ряд игроков, в том числе Ильзат Ахметов, Роман Зобнин, Константин Рауш. Зато, по крайней мере, вернулся Артем Дзюба, который также по причине повреждения не смог помочь команде в контрольной игре с Германией.

Матч между сборными Швеции и России состоится в Стокгольме 20 ноября. Вне зависимости от результата встречи, наша команда останется на первом месте в группе дивизиона В Лиги наций.