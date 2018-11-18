Георгий Щенников вызван в сборную России вместо Федора Кудряшова

Как сообщает пресс-служба нашей национальной команды, это связано с травмой Кудряшова. Отмечается, что игрок испытывал проблемы по ходу всего сбора.
"Большую часть учебно-тренировочного сбора у него были определенные проблемы с мышцами приводящей группы бедра, - сказано в сообщении. - Все это время у него наблюдалась отчетливая положительная динамика, однако проведенные сегодня тесты показали, что участие в предстоящем матче может усугубить ситуацию".
Ранее из-за травм расположение сборной уже покинул ряд игроков, в том числе Ильзат Ахметов, Роман Зобнин, Константин Рауш. Зато, по крайней мере, вернулся Артем Дзюба, который также по причине повреждения не смог помочь команде в контрольной игре с Германией.
Матч между сборными Швеции и России состоится в Стокгольме 20 ноября. Вне зависимости от результата встречи, наша команда останется на первом месте в группе дивизиона В Лиги наций.