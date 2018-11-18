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18.11.2018 19:57
Рубрика: Спорт

Георгий Щенников вызван в сборную России вместо Федора Кудряшова

Текст: Данила Жиляев
В составе сборной России по футболу на заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА вновь произошли вынужденные изменения. Вместо защитника "Рубина" Федора Кудряшова вызов получил игрок обороны ЦСКА Георгий Щенников.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: AP Photo/Matt Dunham
Сборная Англии прошла в финал Лиги наций, выбив Хорватию в лигу B

Как сообщает пресс-служба нашей национальной команды, это связано с травмой Кудряшова. Отмечается, что игрок испытывал проблемы по ходу всего сбора.

"Большую часть учебно-тренировочного сбора у него были определенные проблемы с мышцами приводящей группы бедра, - сказано в сообщении. - Все это время у него наблюдалась отчетливая положительная динамика, однако проведенные сегодня тесты показали, что участие в предстоящем матче может усугубить ситуацию".

Ранее из-за травм расположение сборной уже покинул ряд игроков, в том числе Ильзат Ахметов, Роман Зобнин, Константин Рауш. Зато, по крайней мере, вернулся Артем Дзюба, который также по причине повреждения не смог помочь команде в контрольной игре с Германией.

Матч между сборными Швеции и России состоится в Стокгольме 20 ноября. Вне зависимости от результата встречи, наша команда останется на первом месте в группе дивизиона В Лиги наций.

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