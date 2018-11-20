Ford Ecosport: Нужно ли переплачивать за полный привод

Кроссовер Ford Ecosport выпускается на заводе американской компании в Набережных Челнах, что по идее должно было бы обеспечить этому субкомпакту привлекательный ценник. Однако доступным можно назвать разве что переднеприводное исполнение кроссовера. Именно его "РГ" и выбрала для тестирования.

После прошлогоднего обновления субкомпактный кроссовер Ford Ecosport похорошел, получив новую панель капота, решетку радиатора в стиле Aston Martin, а также более фактурные бамперы. Новые фары обзавелись светодиодными ходовыми огнями и световозвращателями. Однако ключевого изменения, которого ждали многие владельцы этой популярной модели, так и не случилось - модель сохранила массивную "запаску", водруженную на пятой двери, в то время как на европейском рынке это опция за 200 евро, а базовые исполнения предлагаются вообще без запасного колеса, только с ремкомплектом.

Как бы то ни было, мы выбрали для теста начальное переднеприводное исполнение американского мини-SUV, который выпускают на заводе компании в Набережных Челнах. Такой автомобиль был оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором и 6-диапазонным "автоматом", который пришел на смену более шустрому, но менее надежному 6-ступенчатому "роботу" с двумя сцеплениями. За начальную комплектацию такой машины просят 1 137 000 рублей, однако у нас на тесте оказалась версия Titanium Plus, укомплектованная "под завязку" - тут вам и датчики парковки "по кругу", и камера заднего вида, и датчики дождя и света, и кожаная отделка кресел, и система бескючевого доступа, и сразу семь подушек безопасности.

Лаконично, но не бюджетно

В салоне обновленного кроссовера по-прежнему тесновато, "борода" центральной консоли как и раньше упирается в ногу правому переднему пассажиру, но места на "галерке" вполне достаточно для двоих и даже троих. Если же сложить диван по частям, в салоне при желании можно перевезти велосипед или лыжи. Объем не самого крупного багажного отсека (375 литров) в этом случае возрастет до 1240 литров. В минусы запишем тот факт, что ровного пола при складывании задних сидений не образуется.

Главной приятной электронной "фишкой" "американца" является, конечно же, парящий 8-дюймовый сенсорный дисплей (в базе - 4,2 дюйма). У него и отличная картинка с камеры заднего вида с траекторными подсказками, и русифицированная навигация с зашитыми в нее верными знаками скоростных ограничений (мелочь, а приятно), и удобство в управлении достаточно прилично звучащей магнитолой.

Радует и то, что в Ford не поскупились на всевозможные розетки и разъемы. Хотя полноценной розетки на 220 В в наличии не имеется, зато есть пара USB-слотов у прилива консоли, розетка на 12В у торца правого заднего сиденья и разъем USB в районе салонного зеркала заднего вида. Сюда при желании можно подключить видеорегистратор, радар-детектор и прочую технику.

Удобство салона Ecosport - на высоком уровне. Печка греет, "зимний пакет" включает подогрев передних сидений, зеркал, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Есть множество отделений для мелочевки. Правда, приткнуть мобильный телефон так, чтобы видеть экран с навигацией, у меня получилось лишь после того, как я отогнул заглушку розетки на 12 на центральном тоннеле. После этого "трубка" наконец встала вертикально под небольшим наклоном.

В темпе потока

Для Ford Ecosport 2018 модельного года на нашем рынке предлагаются атмосферные двигатели объемом 1,5 литра (122 л.с.) и 2 литра (148 л.с.). Первый из них доступен как с 5-ступенчатой "механикой", так и с автоматической 6-диапазонной трансмиссией и исключительно в переднеприводном исполнении.

Старший мотор идет только с полным приводом и тем же 6-диапазонным гидромеханическим "автоматом". Динамики переднеприводного Ecosport хватит для того, чтобы следовать в темпе трафика и совершать беспроблемные обгоны на скоростном шоссе. На "низах" атмосфернику, правда, немного не достает тяги, однако если вы переведете коробку в спортивный режим или задействуете ручной и будете тасовать передачи крошечными клавишами в левом торце рычага селектора, у Ecosport откроется второе дыхание и он станет заметно резвее. Но в режиме Drive, как ни крути, кроссовер с начальным мотором диктует спокойную манеру езды.

Шасси такого Ecosport настроено достаточно плотно, с тем, чтобы ходовая могла противостоять кренам и ухабам на бездорожье. Однако боковая раскачка в крутых виражах все равно достаточно заметна, поэтому управлять переднеприводным кроссовером в раллийном режиме вряд ли стоит. К слову, если на задней оси полноприводного Ecosport установлена "многорычажка", то монопивод идет с задней торсионной балкой, не способной обеспечить столь же спортивную управляемость, как версии с многорычажной конструкцией.

Как бы то ни было, Ecosport провоцирует активного водителя к езде в пределе в том числе потому, что здесь прозрачное и острое рулевое управление с грамотно настроенным электроусилителем. А вот тормоза с дисковыми передними и барабанными задними механизмами понравились меньше, чем настройки подвески и руля. Не сказать, чтобы Ecosport плохо тормозил. Скорее, у левой педали великоват свободный ход, да и при резком торможении машина клюет носом, в очередной раз напоминая, что это не заниженный хэтчбек, а SUV с клиренсом 200 мм.

На бездорожье можно, но осторожно

Геометрическая проходимость "американца" неплоха - вы сможете без проблем проехать по "пересеченке" до загородной дачи, если "грунтовка" не размыта дождями. В противном случае стоит выбрать для путешествия 2-литровое полноприводное исполнение Ecosport. Ведь монопривод не научен инженерами тому, чтобы имитировать блокировки дифференциалов при помощи специального алгоритма системы ESP. Максимум, что вы можете сделать, это деактивировать систему стабилизации, чтобы не давать электронике "душить" двигатель при намеке на пробуксовку.

В конечном счете, переднеприводный Ecosport производит в движении приятное впечатление. Его драйверские таланты ощущаются столь же остро, как и предел, до которого машина позволит дойти. Адаптация к нашему климату, более надежная, чем до рестайлинга трансмиссия, щедрая комплектация и внедорожный потенциал даже у переднеприводного исполнения делают такой автомобиль привлекательным для покупки.

Хотя, конечно, базовая переднеприводная Hyundai Creta с "автоматом" обойдется на 130 000 рублей дешевле (1 007 900 рублей), а переднеприводный Renault Kaptur c вариатором - на 142 000 рублей дешевле (994 990 рублей). На наш взгляд, переплата за вышеупомянутые, очень ощутимые преимущества, вполне уместна.