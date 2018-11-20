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20.11.2018 17:32
Рубрика: Культура

Найдена самая интригующая фреска Помпеи

Текст: Денис Передельский
Фото: Cesare Abbate / ANSA / AP Фото: Cesare Abbate / ANSA / AP
Фото: Cesare Abbate / ANSA / AP

Итальянские археологи при раскопках на участке Pompeii Regio V обнаружили прекрасно сохранившуюся фреску, изображающую известный миф о лебеде и царице Спарты Леде.

Фото: S. Lenarczyk / University of Warsaw
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Как сообщает The Associated Press, находка была сделана в спальне жилого дома, который, вероятно, принадлежал богатому торговцу. Фреска на стене изображает сцену из знаменитого мифа - царицу Спарты Леду и лебедя.

В древнегреческой мифологии лебедем обернулся Зевс. Бог желал добиться расположения прекрасной царицы. Очарованный ее красотой, Зевс превратился в лебедя и соблазнил Леду. Согласно римским легендам это был бог Юпитер.

Работа выполнена на высоком художественном уровне. Лебедь изображен на коленях полуобнаженной царицы. Ученые считают, что автор был вдохновлен знаменитой греческой статуей IV века до н.э., изготовленной скульптором Тимофеем.

Она изображает Леду, защищающую лебедя от напавшего на него орла. По словам руководителя раскопок Массимо Оссана, автор фрески фактически копировал стиль Тимофея.

Данный сюжет был очень популярен у жителей Помпеи. Считается, что Леда родила от Зевса двух детей - Полидевка и Елену Троянскую.

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