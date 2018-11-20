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20.11.2018 16:09
Рубрика: Спорт

Гетры Романа Зобнина будут храниться в музее ФИФА

Текст: Артур Нанян

Первым экспонатом музея Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе с чемпионата мира-2018 стали гетры полузащитника российской сборной и "Спартака" Романа Зобнина. В них он сыграл в четвертьфинальном матче в Сочи с хорватами.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

"Спасибо вам за чемпионат мира и за то, что предоставили в наш музей первый экспонат с турнира", - говорится в сообщении ФИФА.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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На домашнем ЧМ Зобнин был одним из лидеров сборной. Он сыграл во всех пяти матчах команды и отметился результативной передачей на Дениса Черышева в стартовой встрече турнира с Саудовской Аравией (5:0).

Из-за травмы Зобнин не поможет россиянам в сегодняшнем поединке в Стокгольме со Швецией в рамках Лиги наций. У полузащитника есть проблемы с задней поверхностью бедра.

Чуть ранее стало известно, что команда Станислава Черчесова сыграет со скандинавами в белой форме. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

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