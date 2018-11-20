Голосование о недоверии Терезе Мэй остается под вопросом

Ожидаемое во вторник голосование о недоверии премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, возможно, откладывается. Как признали сегодня с утра ведущие британские СМИ, парламентариям-тори, выступившим против Мэй, пока не удается набрать достаточного количества голосов для процедуры.

"РГ" писала о том, что один из возможных сценариев развития событий предусматривает голосование в стенах парламента по вопросу о доверии премьеру. Для этого не менее 48 депутатов-консерваторов должны были направить письма в "комитет 122" (или комитет "заднескамеечников", объединяющий всех членов консервативной фракции в Палате общин). По состоянию на вчерашний день таких писем набралось всего 42. О том, что расклад сил за ночь принципиально изменился, пока ничего не известно.

"Тори-евроскептики признали, что попытка сместить Мэй застопорилась... Несмотря на уверенные прогнозы "крыла повстанцев" из рядов тори о том, что голосование о недоверии премьеру состоится уже во вторник, дополнительные письма от консервативных депутатов, необходимые для инициирования голосования, так и не были направлены", - пишет The Telegraph. О том, что "восстание против Мэй, похоже, провалилось", во вторник утром сообщила и The Guardian. Возможно, в течение дня появятся новые сведения. "РГ" продолжает следить за ситуацией.

Напомним, вопрос о вотуме недоверия главе правительства в очередной раз возник на повестке после того, как было, наконец, обнародовано компромиссное соглашение между Лондоном и Брюсселем о параметрах выстраивания отношений после Brexit, которым многие остались недовольны.