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20.11.2018 13:35
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о процессуальной реформе

Текст: Татьяна Замахина
В России будет проведена масштабная реформа судопроизводства. Закон об этом Госдума приняла окончательно. Инициатива Верховного суда РФ предполагает, в первую очередь, упрощение и унификацию судебных процедур.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Ранее в России были произведены структурные изменения судебной системы, и они неизбежно привели к необходимости изменения правил судопроизводства, которыми руководствуются суды общей юрисдикции. Принятым законом вносятся соответствующие изменения в процессуальное законодательство, пояснил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Регулируется порядок рассмотрения гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Изменяются отдельные положения кодексов об особенностях рассмотрения некоторых категорий дел, и изменения, по данным профильного комитета, направлены на улучшение качества правосудия и оптимизацию судебной нагрузки при сохранении основополагающих принципов гражданского процесса. Законом, в частности, предлагается расширить количество дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства, в том числе путем увеличения порога суммы исковых требований о взыскании денежных средств.

В Гражданском кодексе РФ был сохранен существующий ценовой порог упрощенного производства в размере 100 тысяч рублей, а в арбитражном процессе устанавливается пороговое значение для индивидуальных предпринимателей в 400 тысяч рублей, для юридических лиц - 800 тысяч рублей. При рассмотрении закона депутаты отказались от ряда первоначально содержавшихся в нем норм. В частности, от идеи освободить судей от обязанности составлять мотивированные решения по большинству дел. Как пояснил Крашенинников, это могло бы привести к фактическому ограничению права на доступ к правосудию, к усилению закрытости судебной власти.

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