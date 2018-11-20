Митрополит УПЦ назвал Порошенко "современным гонителем церкви"

После допроса в СБУ Украины митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал украинского президента Петра Порошенко "современным гонителем церкви". Причем сделал это заявление архиерей Украинской православной церкви в непривычной форме - через видеообращение к верующим.

На допрос церковный иерарх был вызван во время пикета под стенами Запорожской епархии. При этом пикетчики - сторонники раскола церкви и предоставления Украине автокефалии - выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес УПЦ.

"Когда наша церковь проявила единство, 82 архиерея четко заявили о своей позиции в том, что они за существующий статус УПЦ во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием, - заявил в видеообращении митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Когда мы, так скажем, отказались идти в дом, который раньше носил имя гонителя церкви (Ленина - прим. "РГ"), на встречу с современным гонителем церкви, это говорит лишь об одном - что люди, те, которые это устраивают, по чьей команде это все устраивается, заражены страшным грехом".

Поскольку встреча планировалась с президентом Украины Петром Порошенко, то намек оказался более чем прозрачным.

Так же митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука сообщил, что следующим "для беседы" в СБУ должен отправиться владыка Ефрем Бердянский.