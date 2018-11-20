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20.11.2018 12:59
Рубрика: Общество

На российскую модель подали в суд в Южной Корее

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Широко известная в Корее российская модель Ангелина Данилова оказалась в центре скандала. Представлявшее ранее ее интересы агентство подало на нее в суд, обвинив в несоблюдении условий контракта и прочих нарушениях. Представители модели опровергли это, подчеркнув, что правоохранительные органы отклонили обвинения за отсутствием доказательств, а девушка продолжает работу.
Фото: Олег Кирьянов/ РГ Фото: Олег Кирьянов/ РГ
Фото: Олег Кирьянов/ РГ

Напомним, что 21-летняя студентка из Санкт-Петербурга достаточно неожиданно для себя стала очень популярной в Южной Корее, когда кто-то из корейских пользователей несколько лет назад разместил ее фотографии из Instagram на самом известном в Корее поисковике Naver. Корейцы сразу влюбились в девушку, ее заметили представители шоу-бизнеса, пригласили некоторое время поработать в Корее, принять участие в некоторых передачах. В результате она так и осталась в Стране утренней свежести, ее популярность продолжает расти. Ангелина Данилова является одной из наиболее известных для корейцев (особенно это касается молодежи) россиянкой. Девушка покорила многих своей скромностью и приятным характером.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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О скандальной ситуации сообщила сначала южнокорейская газета "Спочхы Кёнхян". По информации издания, агентство Palette Media подало в суд на российскую модель, заявив, что с девушкой был подписан трехлетний контракт сроком до июня 2019 года. Однако, как утверждает агентство, девушка в нарушение обязательств по контракту стала вести самостоятельные съемки и прочую коммерческую деятельность, а затем подписала контракт с другим агенством Prism Entertainment. В результате Palette Media обвинила Данилову в нарушении условий контракта, обмане, создании помех для выполнения работы, незаконном присвоении и злоупотреблении доверием. Компания заявила, что у модели нет необходимой для работы визы. Кроме того, был подан иск и к Prism Entertainment.

Впрочем, совершенно иную картину обрисовали в Prism Entertainment, последовательно опровергнув все обвинения. Как выяснилось, спор продолжается уже несколько месяцев и лишь сейчас дошел до СМИ. По словам директора компании Prism Entertainment Кан Хо Мин, Ангелина Данилова на законных основаниях расторгла договор с Palette Media, подписав с апреля этого года новый контракт с Prism Entertainment. Кроме того, еще в июле этого года прокуратура по Центральному округу Сеула отказалась возбуждать дело, вынеся вердикт, что Palette Media не представила достаточных доказательств в подтверждение своих обвинений. Были также отклонены ходатайства в возбуждении дела в отношении руководства Prism Entertainment.

"В настоящий момент Ангелина продолжает свою нормальную деятельность, включая съемки, участие в телешоу и прочее. Контракт же с первой компанией был расторгнут совершенно на законных основаниях. Сложно понять, почему ее не хотят оставить в покое", - заявил "Российской газете" директор Prism Entertainment Кан Хо Мин.

Фото: РИА Новости
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Он также отверг все обвинения в отсутствии необходимой визовой поддержки для работы моделью в Корее. "Мы прекрасно осведомлены о всех юридических нюансах работы с иностранцами. Я уже ранее показывал журналистам даже копию выданного Ангелине Иммиграционной службой удостоверения личности. Ее виза - Е-6-1, то есть та, которая нужна для выступления на телевидении, в шоу, участия в съемках. Кроме того, для съемках в рекламе мы каждый раз получаем все необходимые разрешения из министерства культуры. Для решения визовых вопросов мы подготовили и подали в общей сложности 12 видов разных видов документов. Здесь тоже все ведется на полностью законных условиях", - подчеркнул Кан Хо Мин, вновь сославшись на вердикт прокуратуры, которая уже проверяла ситуацию и не нашла нарушений.

Как стало известно, российская модель в настоящий момент участвует в одном из популярных шоу крупного местного телеканала МВС, ранее снялась в серии передач, реалити-шоу и музыкальных клипах. В июне 2017 года модель и другой известный в Южной Корее выходец из России Илья Беляков приняли участие в презентации юбилейных монет, выпущенных в честь чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

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