Песков перенаправил МИДу вопрос о "целевых мерах" ЕС по Азовскому морю

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг заявлений, сделанных главой европейской дипломатии Федерикой Могерини относительно ситуации в Азовском море.

"Давайте все-таки Федерику Могерини будет комментировать министерство иностранных дел", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Могерини потребовала от России прекратить проверки украинских судов в морской акватории. По ее словам, страны-члены ЕС изучают "целевые меры", которые могут быть приняты для "поддержки затронутых районов Украины".