Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. N 1375 г. Москва "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить на 2019 год:

минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8000 рублей - для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 342 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации";

минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 11 280 рублей - для признанных в установленном порядке безработными граждан предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 342 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства



Российской Федерации



Д. Медведев