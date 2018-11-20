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20.11.2018 12:52
Рубрика: Происшествия

Участника гонок на Gelandewagen выдворят из России

Текст: Иван Петров
Гражданин Таджикистана Абдувахоб Маджидов, "прославившийся" в России после участия в вызвавших резонанс гонках на Gelandewagen в 2016 году, должен покинуть Российскую Федерацию. Решение о его выдворении из страны принял Замоскворецкий районный суд Москвы. Судья рассмотрел и признал законным соответствующее решение органов внутренних дел России.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Как сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы, 17 июля текущего года МВД России утвердило решение о нежелательности пребывания Маджидова в России. Решение мотивировано тем, что "он создает реальную угрозу общественному порядку, основам конституционного строя, правам и законным интересам других лиц".

Фото: www.lada.de
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Отмечается, что Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве располагает сведениями о том, что Абдувахоб Маджидов ведет активную агитацию против политики российского правительства и деятельности правоохранительных органов, а также склоняет граждан к неповиновению органам исполнительной власти РФ.

"Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что Маджидов не проявлял лояльности к правопорядку Российской Федерации и законы Российской Федерации не соблюдал, его пребывание (проживание) создает реальную угрозу общественному порядку и здоровью населения", - говорится в судебном решении.

Решение МВД о нежелательности нахождения Маджидова в РФ признано судом "оправданным и справедливым с учетом степени опасности его действий".

Фото: REUTERS
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Напомним, столичные полицейские задержали Абдувахоба Маджидова 8 января этого года после аварии в Москве. Лишенный ранее прав Маджидов предъявил стражам правопорядка чужие документы.

Известно же его имя стало еще раньше. Маджидов был среди участников так называемых гонок на Gelandewagen в мае 2016 года. Тогда полиция преследовала молодых людей на люксовом внедорожнике, который разогнался до скорости 250 км/ч. В салоне иномарки находились кроме Маджидова Руслан Шамсуаров, Виктор Усков и Мара Багдасарян.

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