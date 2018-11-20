Источник: В "Шереметьево" погиб депортированный из Испании армянин

Гражданин Армении, которого депортировали из Испании через Москву, погиб на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Шереметьево".

"Погибший оказался гражданином Армении, депортированным из Мадрида на родину с пересадкой в Москве", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что мужчина устроил дебош на борту самолета, который доставил его из Испании в Россию. По прилету его ожидали сотрудники правоохранительных органов. Известно, что государственную границу гражданин не пересекал, однако дальнейшая его судьба после высадки из лайнера неизвестна.

Напомним, самолет, который должен был выполнять рейс Москва - Афины, наехал на мужчину или его тело во вторник, 20 ноября, примерно в 20:10, на взлетной полосе. Аварийные системы не сработали, поэтому воздушное судно вылетело из Шереметьева.