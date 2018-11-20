На Кольцевой линии полностью восстановлено движение поездов

На Кольцевой линии столичного метрополитена восстановили движение поездов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе городской подземки.

Напомним, сбой произошёл около восьми часов вечера, по техническим причинам поезда шли с увеличенными интервалами. Пассажиры сообщали, что машинисты предупреждали о том, что составы стоят по часовой стрелке и предлагали воспользоваться альтернативными видами транспорта.

Полностью график был восстановлен только спустя почти два часа после начала сбоя.

Подробностей технических причин, вызвавших проблемы с движением, не озвучивалось.