СК начал проверку после гибели мужчины под самолетом

После сегодняшней трагедии в Шереметьеве Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку. По ее итогам будет решено, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина попал под Boeing-737. Экипаж выполнял рейс Москва - Афины, лайнер наехал на человека на взлетной полосе. Личность погибшего установлена, ему было 25 лет. По неофициальным данным, он не был сотрудником аэропорта.

В аэропорту продолжает работу следственно-оперативная группа. Прежде всего, предстоит выяснить, каким образом посторонний мог оказаться на охраняемом объекте.