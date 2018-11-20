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20.11.2018 20:30
Рубрика: Дороги

Третий участок ЦКАД будет полностью готов в 2020 году

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Автодор прогнозирует, что первым полностью будет готов третий участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), который идет от трассы М-11 "Москва- Санкт-Петербург" до М-7 " Волга". И будет это в 2020 году, отметил в беседе с журналистами глава госкомпании Сергей Кельбах.

Там сразу планируется ввести платный проезд по системе "free flow". Водитель будет без каких-либо рамок заезжать на дорогу, а по окончании поездки с его транспондера (аппарата для оплаты проезда) будет списываться определенная сумма.

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Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Не исключено, что будут и другие способы оплаты. Но пока в Автодоре не уточнили, какие именно. По мере готовности Автодор намерен вводить небольшие отрезки ЦКАД, которые позволят сократить дорогу автолюбителям. По таким небольшим отрезкам, проезд пока будет бесплатным. Есть отрезки, где движение уже запущено.

А вот проект второго участка ЦКАД ( от М-1 "Беларусь" до М-10 "Россия" недавно прошел Главгосэкспертизу. Его ввод может быть после 2021 года. Сначала будет полностью закончен 1-й, 3-й, 4-й, 5-й ЦКАД.

#дороги