Удлиненный "Искандер" попал на видео

Необычная модификация оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" появилась в выпуске теленовостей.

В честь Дня ракетных войск и артиллерии съемочная группа телеканала "Вести" побывала на волгоградском НПП "Титан-Баррикады", где собирают "Искандеры". В завершающих кадрах сюжета показана готовая продукция, погруженная на платформы для отправки в войска. Скорее всего, новую технику получит ракетная бригада под Курском. Это единственное соединение в армии России, все еще ожидающее перевооружения. С 2010 по 2017 годы "Искандеры" получили 11 ракетных бригад. Девять перевооружили с ОТРК "Точка-У", две бригады сформированы дополнительно.

Специалисты bmpd обратили внимание на увеличенную длину пусковых установок. По их мнению, это может свидетельствовать о том, что "Искандеры" приспособлены для стрельбы крылатыми ракетами 9М729 разработки ОКБ "Новатор". Это сухопутный вариант КР "Искандер" с дальностью полета до пяти тысяч километров.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе из договора, ограничивающего использование ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

- Решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответов нашей страны, - заметил на военном совещании в понедельник президент России Владимир Путин.