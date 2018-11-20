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20.11.2018 16:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержан участник нападения на Буденновск из банды Басаева

В Москве задержали боевика из банды Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на Буденновск в 1995 году. Об этом передает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД России 19 ноября 2018 года на территории Москвы задержан гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович 1978 года рождения", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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Нападение на Буденновск произошло в июне 1995 года. Более 160 боевиков захватили в заложники около 1600 жителей города, которых согнали в местную больницу. В результате вооруженного нападения погибли 129 человек, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих. Ранения получили 415 человек.

За совершение этого преступления судом были осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы 31 боевик.

Организатор теракта Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в 2006 году.

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