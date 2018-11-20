В Твери подвели первые итоги перехода региона на цифровое вещание

Новости

Опубликовано видео с места гибели мужчины в Шереметьево 00:10
СК начал проверку после гибели мужчины под самолетом 20.11.2018
Полковник Росгвардии в одиночку пресек массовую драку на МКАД 20.11.2018
На Кольцевой линии полностью восстановлено движение поездов 20.11.2018
Источник: В "Шереметьево" погиб депортированный из Испании армянин 20.11.2018
В Шереметьево мужчину сбил самолет 20.11.2018
Минпромторг: РФ расскажет ОЗХО о разработках газа А-231 на Западе 20.11.2018
ФНС контролирует через онлайн-кассы оборот в 2,5 трлн рублей в месяц 20.11.2018
Цена нефти упала ниже 62 долларов за баррель впервые с февраля 20.11.2018
В программке к матчу Швеция - Россия поместили неправильное фото Черчесова 20.11.2018
Дзюба сыграет в матче со Швецией с первых минут 20.11.2018
Умер актер и режиссер Иосиф Дмитриев 20.11.2018
Фото: Индейка дала "брифинг" в Белом доме 20.11.2018
Надежду Савченко оставили под арестом до 23 декабря 20.11.2018
80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина опять вышла замуж за Бари Алибасова 20.11.2018
В московском метро произошел технический сбой 20.11.2018
Трамп не исключил причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи 20.11.2018
При получении взятки в 5 млн задержаны двое следователей СК РФ 20.11.2018
Третий участок ЦКАД будет полностью готов в 2020 году 20.11.2018
США ввели санкции против двух российских компаний 20.11.2018
"Газпром" прокомментировал борьбу Украины с газопроводами России 20.11.2018
Теннисистка Елена Веснина родила дочь 20.11.2018
Под Тверью украли деньги на строительство детсада 20.11.2018
Суд вынес приговор бывшей жене Армена Джигарханяна 20.11.2018
Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста 20.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
20.11.2018 23:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ТВ-Тверь

В Твери подвели первые итоги перехода региона на цифровое вещание
Текст: Элина Труханова ("Российская газета", Тверь)
Первые итоги перехода региона на телевизионное вещание в цифровом формате, которое было запущено здесь вместе со вторым мультиплексом 9 ноября, подвели в Твери на заседании областного правительства.

Более десяти дней все без исключения жители области, которая стала первым регионом России, полностью перешедшим на "цифру", имеют возможность смотреть в хорошем качестве 20 общедоступных федеральных каналов. По мнению экспертов, процесс адаптации к цифровым ТВтехнологиям идет нормально. 3 декабря состоится окончательный переход на цифровое вещание. Чтобы смотреть 20 телеканалов в хорошем качестве, стоит поторопится и проверить, есть ли возможность приема сигнала стандарта DVB-Т2 на телевизоре. Если нет, то придется покупать приставку. Но для того, чтобы такой телевизор и приставка ловили дециметровый цифровой сигнал стандарта DVB-Т2, нужно иметь дециметровую антенну. Она может быть как домашней, так и общедомовой.

Жителям Тверской области заплатят за переход на цифровое ТВ

Что же произойдет 3 декабря? "Планируется выключить 100 передатчиков одиннадцати федеральных каналов. Продолжат аналоговое вещание региональные телеканалы, их сетевые партнеры и каналы, которые не входят в состав двух мультиплексов", - рассказал на заседании правительства Тверской области генеральный директор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Андрей Романченко. - После отключения на аналоговых частотах всех одиннадцати телеканалов будет еще неделю демонстрироваться заставка с сообщением, что аналоговая трансляция прекращена и зрителям необходимо настроить прием цифрового телевидения".

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь Переход на цифровое телевидение
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян
США ввели санкции против двух российских компаний
Песков перенаправил МИДу вопрос о "целевых мерах" ЕС по Азовскому морю
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов