В Твери подвели первые итоги перехода региона на цифровое вещание

Первые итоги перехода региона на телевизионное вещание в цифровом формате, которое было запущено здесь вместе со вторым мультиплексом 9 ноября, подвели в Твери на заседании областного правительства.

Более десяти дней все без исключения жители области, которая стала первым регионом России, полностью перешедшим на "цифру", имеют возможность смотреть в хорошем качестве 20 общедоступных федеральных каналов. По мнению экспертов, процесс адаптации к цифровым ТВтехнологиям идет нормально. 3 декабря состоится окончательный переход на цифровое вещание. Чтобы смотреть 20 телеканалов в хорошем качестве, стоит поторопится и проверить, есть ли возможность приема сигнала стандарта DVB-Т2 на телевизоре. Если нет, то придется покупать приставку. Но для того, чтобы такой телевизор и приставка ловили дециметровый цифровой сигнал стандарта DVB-Т2, нужно иметь дециметровую антенну. Она может быть как домашней, так и общедомовой.

Что же произойдет 3 декабря? "Планируется выключить 100 передатчиков одиннадцати федеральных каналов. Продолжат аналоговое вещание региональные телеканалы, их сетевые партнеры и каналы, которые не входят в состав двух мультиплексов", - рассказал на заседании правительства Тверской области генеральный директор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Андрей Романченко. - После отключения на аналоговых частотах всех одиннадцати телеканалов будет еще неделю демонстрироваться заставка с сообщением, что аналоговая трансляция прекращена и зрителям необходимо настроить прием цифрового телевидения".