Врио главы Приморья Кожемяко зарегистрирован кандидатом в губернаторы

Комиссия признала действительными 7 850 подписей избирателей края из 8 010, представленных претендентом. Признаны и все сто процентов подписей глав и депутатов муниципальных образований, которые поддержали кандидата в рамках "муниципального фильтра".

"Кандидат получил подписи большинства партий, которые имеются среди муниципальных депутатов. Среди них 124 партийных представителей, в том числе КПРФ, "Справедливой России", "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", а также 23 самовыдвиженцев", - цитирует ТАСС секретаря Избирательной комиссии Приморского края Наталью Камаеву.

По ее словам, решение о регистрации Олега Кожемяко кандидатом в губернаторы принято единогласно.

Таким образом врио главы края стал третьим зарегистрированным кандидатом и пока единственным зарегистрированным самовыдвиженцем.

Ранее на сайте крайизбиркома сообщалось, что в качестве кандидатов зарегистрированы представители "Народной партии "За женщин России" Роза Чемерис и партии "Патриоты России" Игорь Степаненко.

Повторные выборы главы Приморского края состоятся 16 декабря.