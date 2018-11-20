Зарегистрированы первые кандидаты в губернаторы Приморья

Временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко официально зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы Приморья, сообщила секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

Кожемяко, который примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца, стал третьим зарегистрированным кандидатом. Днем ранее избирком допустил к участию в выборах бывшего вице-губернатора края, члена партии "Патриоты России" Игоря Степаненко. А самым первым зарегистрированным кандидатом стала Роза Чемерис, депутат думы Владивостока, которую выдвинуло региональное отделение партии "За женщин России".

Олег Кожемяко предоставил в избирком 8010 подписей, 7850 из них признаны действительными. Действительными также признаны все подписи глав и депутатов муниципальных образований, которые выдвинули кандидата в рамках муниципального фильтра.

- Кандидат получил подписи большинства партий, которые имеются среди муниципальных депутатов. Среди них 124 партийных представителя, в том числе КПРФ, "Справедливой России", "Партии Пенсионеров", а также 23 самовыдвиженца. Что касается подписей избирателей, то зарегистрированным кандидатом 14 ноября было представлено максимальное количество подписей избирателей, необходимых для регистрации, - уточнила Камаева.

Приморские политические эксперты отмечают, что Олег Кожемяко взялся за решение самых застарелых проблем в крае, и это привело к тому, что его поддерживают все больше жителей региона. Доказательством может служить и то, что, помимо получения 147 подписей для прохождения муниципального фильтра, он получил поддержку более ста восьмидесяти тысяч приморцев, которые согласились с его программой. Очевидно, что среди кандидатов на губернаторский пост, это самая узнаваемая фигура.

Представитель Агентство политических и экономических коммуникаций АПЭК на Дальнем Востоке, директор Дальневосточного консалтингового центра и известный дальневосточный политолог Петр Ханас, подчеркивает: люди видят реальную работу Олега Кожемяко, конкретные дела.

- Перелом в отношении врио губернатора произошел, он становится популярным политиком, и я думаю, у него неплохие шансы, - отмечает политолог.

Среди реальных дел, в возможность которых скептики не верили, стал проект "Приморская рыба". Выступая на конгрессе рыбаков в начале октября, новый глава края возмутился высокой стоимостью биоресурсов в морском регионе. Это много лет подряд возмущало и самих приморцев - рыба здесь была дороже, чем в далекой Москве, а власти и сами добытчики только разводили руками: дескать, во всем виноваты многочисленные посредники, которые взвинчивают цены. Но уже через месяц Олег Кожемяко смог заключить соглашение о сотрудничестве между рыбодобывающими предприятиями Дальнего Востока и торговыми сетями края, установившее предельную цену на семь видов рыб. Действует документ бессрочно. Теперь в торговых сетях Приморья килограмм горбуши, например, можно купить за 110 рублей, наваги и сельди - 45 и 49 рублей.

Политологи отмечают: на первом месте у Кожемяко - социальная политика. Одним из первых принятых документов стал закон о "детях войны". Кроме того, он предложил поправки в закон о социальной поддержке граждан. Новыми мерами смогут воспользоваться многодетные семьи, льготники, молодые учителя и врачи. "Подъемные" и доплаты молодым докторам должны помочь в кадровом вопроме: в Приморье не хватает более 1200 врачей.

Как считает Петр Ханас, свою роль может сыграть и то, что Олег Кожемяко уже зарекомендовал себя как крепкий хозяйственник за время работы на Сахалине, в Амурской области, Корякии.

- Я не знаю ни одного человека из Амурской области или Сахалинской области, кто плохо отзывались о Кожемяко. Я не говорю, что Кожемяко все проблемы решит, а о том, что он будет реально работать. У него есть очень важный навык - политический опыт. Кроме того, Кожемяко вернулся к себе домой - он будет наводить здесь порядок, - говорит Петр Ханас.

Вообще у сахалинцев и курильчан сложилось стойкое ощущение: трудности Кожемяко просто притягивают. Став губернатором области, он взялся за возрождение сельского хозяйства в островной области с абсолютно непредсказуемым климатом. Через некоторое время положение в аграрном секторе изменилось кардинально. Сахалинцы, которые за 20 с лишним лет забыли, что такое охлажденное мясо, тепличные овощи и местное молоко, получили желанное.

Руководитель дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив Ольга Курилова вспоминает, что ей пришлось тесно сотрудничать с Олегом Кожемяко во время его губернаторства в Сахалинской области. Именно по итогам прошлого года область поднялась в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата сразу на 42 пункта, поставив абсолютный рекорд. По ее мнению, в этом немалая доля заслуги главы региона.

- Мы разбирали каждый показатель, он вникал в каждую ситуацию, а когда предприниматель понимает, что глава субъекта в курсе всех проволочек, поверьте, это диалог другого уровня, - говорит она.