В ПФР объяснили инцидент с приглашением умершей пенсионерки

В отделении Пенсионного фонда России по Самарской области объяснили инцидент с отправлением приглашения умершей пенсионерке ошибкой специалиста.

В ведомстве "РГ" пояснили, что специалист управления ПФР в Октябрьском и Советском районах Самары перепутал списки граждан, обратившихся за пособием на погребение, и списки умерших самарцев. "В результате несколько писем были ошибочно адресованы умершим гражданам вместо их родственников", - уточнили в отделении.

Также "РГ" заверили, что после выявления ошибки в каждую семью незамедлительно направили корректный вариант письма с официальными извинениями. Кроме того, специалиста, допустившего ошибку, наказали.

В фонде пояснили и происхождение символической суммы в письме - 139 рублей шесть копеек. Оказалось, что семьи умерших пенсионеров, в отношении которых чиновники допустили ошибки, уже получили пособие на погребение - 5 562 рубля. В письме же шла речь о доплате из-за индексации пособия, его новый размер составляет 5 701 рубль.