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20.11.2018 12:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае оголодавшие медведи отказались впадать в спячку

Текст: Наталья Граф

В Алтайском биосферном заповеднике некоторые медведи до сих пор не ушли в берлоги. Хищники не могут залечь в зимнюю спячку из-за голода.

Фото: Государственный природный заповедник "Остров Врангеля"
Ученые восхитились упитанностью белых медведей на острове Врангеля

Несмотря на снегопады и мороз, сразу в нескольких местах на территории Алтайского заповедника были отмечены следы медведей. Косолапых до сих пор встречают и местные жители. На днях старший научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин заметил убегающего медведя в береговой части Телецкого озера. А 14 ноября гости заповедника наблюдали бредущего вдоль трассы крупного медведя на перевале между селами Ускуч и Верх-Бийск.

- Даже в голодные для медведей 2008 и 2014 годы не наблюдалось такого позднего их бродяжничества, - сообщает пресс-служба Алтайского биосферного заповедника. - Вероятно, животные чувствуют, что они не готовы к зимовке, и продолжают искать пищу, которую они теперь могут найти только у поселков или добывая других диких животных.

По данным сотрудников заповедника, подобный голод среди медведей и поздний уход их в берлоги отмечался в 1932 году.

Впрочем, у хищников еще есть шанс успеть залечь в спячку до настоящих сибирских морозов. В противном случае они не смогу выжить зимой. Процесс добывания пищи в холодное время года слишком энергозатратен.

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