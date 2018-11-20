На Алтае оголодавшие медведи отказались впадать в спячку

В Алтайском биосферном заповеднике некоторые медведи до сих пор не ушли в берлоги. Хищники не могут залечь в зимнюю спячку из-за голода.

Несмотря на снегопады и мороз, сразу в нескольких местах на территории Алтайского заповедника были отмечены следы медведей. Косолапых до сих пор встречают и местные жители. На днях старший научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин заметил убегающего медведя в береговой части Телецкого озера. А 14 ноября гости заповедника наблюдали бредущего вдоль трассы крупного медведя на перевале между селами Ускуч и Верх-Бийск.

- Даже в голодные для медведей 2008 и 2014 годы не наблюдалось такого позднего их бродяжничества, - сообщает пресс-служба Алтайского биосферного заповедника. - Вероятно, животные чувствуют, что они не готовы к зимовке, и продолжают искать пищу, которую они теперь могут найти только у поселков или добывая других диких животных.

По данным сотрудников заповедника, подобный голод среди медведей и поздний уход их в берлоги отмечался в 1932 году.

Впрочем, у хищников еще есть шанс успеть залечь в спячку до настоящих сибирских морозов. В противном случае они не смогу выжить зимой. Процесс добывания пищи в холодное время года слишком энергозатратен.