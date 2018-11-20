Предварительное следствие по делу "Зимней вишни" продлили до 25 марта

Еще на три месяца продлили срок предварительного расследования уголовного дела о крупном пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Григория Краснова, новая дата завершения предварительного следствия - 25 марта 2019 года. Этот день совпадает с годовщиной трагедии, жертвами которой стали 60 человек, 30 из которых - дети. Ранее же следователи озвучивали дату 25 декабря 2018-го.

Краснов выступил сегодня на заседании Центрального районного суда Кемерова, который рассмотрел ходатайство о продлении ареста одной из обвиняемых - бывшей начальнице областной инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Согласно решению суда, экс-чиновница останется под стражей до 25 марта.

На этой неделе Центральный райсуд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении еще пяти обвиняемых, среди которых Юлия Богданова и Надежда Судденок.