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20.11.2018 13:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в течение месяца решит вопрос о лишении Аленичева водительских прав

Текст: Дмитрий Мальков

Дело о лишении водительских прав за нетрезвое вождение главного тренера красноярского ФК "Енисей" Дмитрий Аленичева передано в суд.

Рассматриваться дело будет Кировским судом Красноярска. Заседание должно пройти в месячный срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГИБДД по краю.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Напомним, что, по данным некоторых источников, Дмитрий Аленичев выпивал вечером в баре. Там у него завязалась перепалка с одним из посетителей. После общения на повышенных тонах Аленичев вышел из заведения, сел автомобиль и направился в неизвестном направлении. В ГИБДД позвонил участник конфликта и дал ориентировку на Аленичева. После задержания водитель, которого полиция заподозрила в употреблении алкоголя, от медицинского освидетельствования отказался. Его отпустили, но при этом забрали служебный автомобиль футбольного клуба, сейчас машина находится на штрафплощадке.

Между тем у Дмитрия Аленичева своя версия произошедшего. По данным "Спорт-экспресс", информацию о его задержании за пьяное вождение он назвал "фальсификацией" и "происками недоброжелателей". Со слов тренера в тот вечер встречался семьями со знакомыми в одном из ресторанов города, где употреблял исключительно безалкогольное пиво. На обратном пути произошло незначительное ДТП во время парковки во дворе дома. Его зафиксировали сотрудники полиции, в ходе оформления протокола непонятным образом пропал ключ от машины. Якобы это стало основанием отогнать машину на штрафную стоянку.

Таким образом, как полагает Аленичев, от него пытаются добиться отставки с поста главного тренера "Енисея". Руководство и болельщики клуб крайне недовольны неудачным выступлением в Премьер-лиге, где команда занимает последнее место и терпит одно поражение за другим. Контракт с Дмитрием Аленичевым подписан "Енисеем" до лета будущего года, а его досрочное расторжение грозит большой неустойкой.

Происшествия Правосудие Суд Спорт Футбол Игроки и тренеры Филиалы РГ Восточная Сибирь Спортивные организации Футбольные клубы "Енисей" СФО Красноярский край Красноярск
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