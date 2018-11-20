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20.11.2018 09:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске мать отказалась от четырех детей и пропала

Текст: Наталья Граф (Омск)

Полицейские устанавливают местонахождение 28-летней омички, бросившей четырех детей в возрасте до шести лет.

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Вчера случайный прохожий обнаружил под окнами дома по улице Пригородной маленькую девочку без верхней одежды. Замерзшая кроха сидела в снегу. Омич занес малышку к себе домой, передал супруге, а сам вызвал скорую помощь и полицию.

- Прибывшие полицейские выяснили, что девочка выпала из открытого окна квартиры на втором этаже, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Она получила ушибы головы и грудной клетки и сейчас находится под наблюдением врачей.

В квартире полицейские обнаружили записку от матери выпавшей из окна девочки. В ней она пояснила, что отказывается от воспитания своих четырех детей и передает их на попечение государства. Под запиской лежал пакет документов на ее трех дочерей и сына - в возрасте от шести до полутора лет.

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- По предварительной информации, старшие дети находятся в одном из профилакториев, - сообщает полиция.

Хозяйка квартиры рассказала, что познакомилась с многодетной одинокой матерью в социальной сети. Та пожаловалась на тяжелое финансовое положение. Сердобольная омичка помогла семье продуктами и вещами, а неделю назад разрешила пожить в своей пустующей квартире.

Пропавшую многодетную мать разыскивает полиция.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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