В Омске закрыли медицинский центр с "липовыми" врачами

Омские полицейские пресекли деятельность оздоровительного центра, где профессиональные психологи навязывали клиентам дорогостоящее лечение.

В этом году в омскую полицию начали поступать десятки заявлений от возмущенных горожан. Омичи жаловались на врачей оздоровительного центра, расположенного на улице Ильинской.

Как рассказал "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков, сначала жителей приглашали в центр пройти четыре бесплатные процедуры и диагностику организма, после чего убеждали в необходимости срочного лечения на дорогостоящем оборудовании.

- На последней процедуре я общался в отдельном кабинете индивидуально с "врачом", - рассказывает о своих впечатлениях один из посетителей центра. - После сканирования на суперсовременном приборе, похожем на напольные весы, она сказала, что моя мышечная масса находится на уровне "ниже низшего". К слову, я занимаюсь спортом с 15 лет - мне 35, работаю в спецподразделении 11 лет. Но вот мышц, видимо не набрал. Добил ценник 180 000 рублей за курс!

Впрочем, недостатка в клиентах у медцентра не было. В отзывах об учреждении в интернете горожане нередко сетовали на то, что вынуждены часами стоят в очереди на чудо-процедуры. Многие омичи верили словам "врачей" и влезали в долги для того, чтобы поправить здоровье. По данным полиции количество пострадавших уже насчитывает несколько сотен человек.

Оздоровительный центр блокировали с привлечением бойцов СОБРа Управления Росгвардии по Омской области. Ни у одного из его работников не оказалось медицинского образования.

По фактам мошеннических действий при оказании услуг в отношении коммерческого оздоровительного центра возбуждено уголовное дело.