Подозреваемый в убийстве офицера Росгвардии объявлен в розыск

В Дагестане региональное управление СК России объявило в федеральный розыск мужчину, которого подозревают в убийстве лейтенанта Росгвардии.

Преступление произошло около четырех часов утра 18 ноября возле клуба-ресторана Bеst в Махачкале. Офицер Росгвардии вмешался в конфликт на входе в развлекательное учреждение, но в ходе драки был расстрелян из табельного оружия. От полученных ранений он скончался на месте ЧП.

"Установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления, который в ходе возникшего конфликта выхватил табельное оружие у потерпевшего и произвел из него выстрелы, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в ориентировке на поиск.

Подозреваемым оказался 29-летний житель села Балахани Унцукульского района, который вместе с отцом и братом неоднократно оказывался в поле зрения правоохранительных органов.

Перестрелка и убийство офицера Росгвардии вызвали большой общественный резонанс в Дагестане. Известный в республике юморист и общественный деятель Эльдар Иразиев выступил с инициативой закрыть в регионе ночные клубы. За несколько дней его видео-обращение посмотрели свыше одного миллиона человек. К акции по ограничению деятельности развлекательных заведений присоединились Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев и обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов.