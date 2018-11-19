Нурмагомедов и Садулаев призвали закрыть в Дагестане ночные клубы

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев и обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов присоединились к акции по закрытию в Дагестане ночных клубов. С предложением ограничить работу развлекательных учреждений после гибели лейтенанта Росгвардии выступил известный дагестанский юморист и общественный деятель Эльдар Иразиев.

"Полностью поддерживаю. Вопрос моим землякам, какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы?", - написал на своей странице в Instagram Хабиб Нурмагомедов.

Аналогичную точку зрения высказал другой известный в Дагестане спортсмен Абдулрашид Садулаев, который написал на своей странице в соцсетях: "В эти дни к призыву закрыть эти злачные заведения присоединяются общественники и весь народ Дагестана. Это люди, кому не безразлична судьба нашей молодежи. Моя позиция тоже такая же. У нас не место этим клубам".

Большая часть пользователей социальных сетей согласилась с доводами звезд спорта, но некоторые высказались против.

"Надо запретить вообще тогда спортсменам ходить в клубы. А правильнее было бы перестать их так возвеличивать. Слишком много звездности у наших спортсменов. Вон уже с оружием ходят", - написала одна из пользовательниц Instagram.

Напомним, что в ночь на 18 ноября у клуба-ресторана "Бест" в Махачкале произошла перестрелка. Жертвой стал 26-летний сотрудник Росгвардии, который скончался от множественных огнестрельных ранений, в том числе в голову. Республиканское управление СК РФ возбудило уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". В совершении преступления подозревают призера чемпионата мира по рукопашному бою Шахбана Мачиева.