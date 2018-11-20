Пострадавший под Архангельском Ан-2 перевезли с места аварии в аэропорт

Самолет Ан-2, совершивший 8 ноября жесткую посадку в лесополосе под Архангельском, перевезли с места аварии в аэропорт базирования "Васьково".

- Самолет транспортировали 19 ноября на внешней подвеске вертолета Ми-8. В аэропорту его продолжат изучать представители комиссии Межгосударственного авиационного комитета, - сообщил "РГ" заместитель директора АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд", которому принадлежал пострадавший борт, Михаил Кабринский.

При жесткой посадке самолет, выполнявший рейс из Архангельска в Мезень, частично разрушился, у него отвалился хвост, были сломаны крылья и шасси. Однако никто из 11 пассажиров и членов экипажа серьезно не пострадал - лишь у одного человека медики диагностировали перелом плеча.

По факту жесткой посадки Ан-2 следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В качестве вероятной причины ЧП эксперты назвали обледенение, вызванное неблагоприятными погодными условиями.