Беспилотный самолет-разведчик США облетел Крым

Над акваторией Черного моря близ берегов Крыма вновь провел многочасовую разведку беспилотный аппарат США RQ-4 Global Hawk. Об этом свидетельствуют данные ресурса мониторинга авиаполетов Planeradar.

Накануне самолет ВВС США с позывным UAVGH000 взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Через воздушное пространство Украины разведчик направился к линии разграничения на Донбассе, а потом со стороны города Николаев приступил к разведывательному полету вдоль российского побережья Черного моря, долетев до Керчи.

Судя по карте, беспилотник несколько раз обогнул полуостров, пролетев над Керченским проливом и российско-украинской границей в районе озера Сиваш, Красноперекопска и Армянска.

Разведывательный самолет RQ-4 Global Hawk, согласно данным Planeradar, совершает полеты на высоте 15545 метров со скоростью 681,5 километра в час.

Напомним, в начале ноября над Черным морем российским истребителем Су-27 был перехвачен самолет-разведчик США. Его сопровождени велось с соблюдением всех необходимых мер безопасности, но американцы назвали этот перехват небезопасным.