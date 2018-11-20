Под Астраханью лошадь стала причиной ДТП с тремя пострадавшими

В Астраханской области лошадь стала причиной автомобильной аварии, в которой три человека получили серьезные травмы. Сотрудники полиции разыскивают владельца животного.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении МВД, инцидент произошел вечером 19 ноября на 26-м километре трассы "Астрахань - Элиста - Ставрополь". 35-летний ростовчанин, управляя автомобилем Mazda, налетел на бредущую по дороге лошадь. От удара его автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Lada Granta.

В результате ДТП двое мужчин и молодая женщина получили различные травмы и были госпитализированы в больницы Астрахани.

Отметим, что с начала года в Астраханской области зафиксировано 89 аварий, которые были спровоцированы свободно пасущимися коровами, верблюдами и лошадьми.