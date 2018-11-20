В Крыму обвинили ЕС во вмешательстве в ситуацию в Азовском море

Власти Республики Крым расценивают планы Евросоюза повлиять на ситуацию в Азовском море как попытку вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Об этом заявил "РГ" председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

- Российские власти и российские пограничники действуют в рамках международного законодательства, - говорит Юрий Гемпель. - Эти действия абсолютно правильные, и они направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Досмотры судов в исключительной экономической зоне РФ в Керченском проливе абсолютно оправданны. И ни Европейский союз, ни какие-то иные третьи страны не имеют права вмешиваться в наши внутренние вопросы обеспечения безопасности. Но Украина идет на обострение сознательно, чтобы получать какие-то материальные блага и очередные финансовые транши на укрепление своей армии. Хотя задержание 15 судов за заходы в порты Крыма - это действительно нарушение международных норм, и, как ни странно, идет вразрез с интересами государства Украина - они пилят сук, на котором сидят. Они делают все, чтобы уменьшить доходную часть бюджета своего государства.

По мнению Гемпеля, подобные заявления главы Европейской дипломатии лишь нагнетают обстановку в Азовском море и осложняют отношения России и Украины. Но предпринять какие-то конкретные шаги Европа не сможет.

- Каких-то действий совершаться не будет, потому как у них нет такой возможности, - считает Гемпель. - Это простое сотрясание воздуха. Но вмешиваться в наши внутренние дела - это просто недопустимо. Если же будет попытка введения новых санкций, то не надо забывать, что все они ударяют и по тем, кто их вводит. 40 процентов сельхозпроизводителей Германии пострадали от ответных ограничений со стороны России. Но наше государство сегодня самодостаточное и в состоянии обеспечить себя всем необходимым.

Как считает Гемпель, власти незалежной делают свой народ заложником предвыборной президентской кампании, хотя шансов остаться у власти у Петра Порошенко практически нет.

- Он полностью себя дискредитировал для большинства граждан Украины и европейских стран, - отметил Гемпель. - Например, в скандально известный сайт "Миротворец" занесли даже экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Такими темпами скоро туда занесут и Ангелу Меркель. Я разговаривал с нашими партнерами в Германии (это политики и депутаты местного и регионального уровня, бундестага), и они намерены потребовать от Украины закрытия этого сайта, нарушающего общепринятые нормы права.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила о намерении ЕС предпринять конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море в ближайшие дни или недели.